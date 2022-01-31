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Экономист Сорокина рассказала, кому повысят пенсии с февраля

Экономист Сорокина рассказала, кому повысят пенсии с февраля

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала агентству «Прайм», что, поскольку фактическая инфляция намного превысила прогноз, было принято решение проиндексировать пенсионные выплаты на 8,6%.

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