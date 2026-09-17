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США второй год не пускают президента Палестины на заседание Генассамблеи ООН

США второй год не пускают президента Палестины на заседание Генассамблеи ООН

ALAA BADARNEH/AP/TASS Власти США второй год подряд не выдают визу президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

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