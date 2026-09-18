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Калужские новости

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В Калуге будет дождливо все выборы

В Калуге будет дождливо все выборы

В воскресенье воздух в Калуге прогреется почти до +20 градусов, а в пятницу утром из-за дождя температура будет ощущаться как +10.

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