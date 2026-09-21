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Нижегородская правда

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Гендиректору строительной компании в Сарове дали условный срок за мошенничество

Гендиректору строительной компании в Сарове дали условный срок за мошенничество

В Сарове руководитель строительной организации похитил свыше 5,6 млн рублей. Суд назначил мошеннику условный срок и штраф в размере 600 тысяч рублей.

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