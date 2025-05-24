Axios: Трамп и Рубио проводят реформу СНБ, видя в нем глубинное государство

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь страны Марко Рубио проводят масштабную реогранизацию Совета по национальной безопасности (СНБ) Белого дома, видя в его структуре "глубинное государство".
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