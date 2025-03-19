В США раскрыли детали обсуждения судьбы украинских АЭС

Валерий Чикунов

Не должно обсуждаться всуе . Решать все вопросы с российскими АЭС могут только учены е РФ . это их активы и режимные объекты А Украина только лишь их потребители и то не законные . Все станции принадлежат системе ЕЭС и не только . Им же принадлежат и НИИ завязанные в эту систему . А у Путина не хватает умишком пошевелить , чтобы понять до чего можно касаться , а чего вообще обходить стороной . Сначала разрешили военные самолёты американские садить в наших портах, потом МАГАТЕ придумали , а теперь вообще станции отдают на растерзание . Пусти свиней в огород . Да они вам из этих станций за неделю сделают мины замедленного действия . Путин бляха муха совсем разум потерял . Пусть ведёт любые переговоры в любом формате только в присутствие наших гипнотизёров или психо, терапевтов . неужели истории с применением их ТВЭЛов не прошла без урока . А ученые чего молчат ? Сколько реакторов загубили ? Кстати , где сейчас Кашпировский , говорят опять вернулся в Россию подхарчиться , а если сопоставить , что на Украине произошло перед его отъездом