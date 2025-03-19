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В США раскрыли детали обсуждения судьбы украинских АЭС

Администрация президента США Дональда Трампа пока не обсуждает возможность передачи атомных электростанций (АЭС) под американский контроль.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Не должно обсуждаться всуе . Решать все вопросы с российскими АЭС могут только учены е РФ . это их активы и режимные объекты А Украина только лишь их потребители и то не законные . Все станции принадлежат системе ЕЭС и не только . Им же принадлежат и НИИ завязанные в эту систему . А у Путина не хватает умишком пошевелить , чтобы понять до чего можно касаться , а чего вообще обходить стороной . Сначала разрешили военные самолёты американские садить в наших портах, потом МАГАТЕ придумали , а теперь вообще станции отдают на растерзание . Пусти свиней в огород . Да они вам из этих станций за неделю сделают мины замедленного действия . Путин бляха муха совсем разум потерял . Пусть ведёт любые переговоры в любом формате только в присутствие наших гипнотизёров или психо, терапевтов . неужели истории с применением их ТВЭЛов не прошла без урока . А ученые чего молчат ? Сколько реакторов загубили ? Кстати , где сейчас Кашпировский , говорят опять вернулся в Россию подхарчиться , а если сопоставить , что на Украине произошло перед его отъездом
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19 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Менять надо повара француза на русского , чем этот стал кормить ?Кажется надо переводить на диету российских пенсионеров и такую популярную в английских кругах кашку-малашку Геркулес
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19 час.
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