Доступность льготной ипотеки снижается

Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после осмотра экспозиций Минстроя «Строим будущее» и Минтранса «Россия в движении» на выставке-форуме «Россия».
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