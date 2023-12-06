Верховный суд Российской Федерации встал на сторону Уполномоченного Приангарья и Общества

Верховный суд РФ отменил решение Арбитражного суда Иркутской области, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу №А19-8008/2021 с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд с учетом изложенной позиции в определении суда.
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