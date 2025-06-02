Руденко назвал пока не нужными альтернативные Стамбулу площадки для переговоров

Другие площадки, кроме Стамбула, для переговоров российской и украинской делегаций пока не нужны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в беседе с РИА «Новости» в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.