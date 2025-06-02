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Руденко назвал пока не нужными альтернативные Стамбулу площадки для переговоров

Руденко назвал пока не нужными альтернативные Стамбулу площадки для переговоров

Другие площадки, кроме Стамбула, для переговоров российской и украинской делегаций пока не нужны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в беседе с РИА «Новости» в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

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