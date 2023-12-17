МИД: обсуждать ввод миротворцев ООН в Газу сейчас преждевременно

REUTERS/Israel Defense Forces Обсуждать вопрос ввода миротворцев ООН в зону палестино-израильского конфликта, пока в секторе Газа идет военная операция ЦАХАЛ, а на Западном берегу Иордана – израильские рейды, преждевременно.
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