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Уэйд, Новицки, Газоль, Попович и Паркер номинированы на включение в Зал славы

Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

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