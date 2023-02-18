Уэйд, Новицки, Газоль, Попович и Паркер номинированы на включение в Зал славы

Прославленные экс-игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович вошли в список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.