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США отказались отправить на Украину техников для F-16

США отказались отправить на Украину техников для F-16

Власти США отказались отправить американских подрядчиков на Украину для обслуживания F-16 и другого западного военного оборудования по соображениям безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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