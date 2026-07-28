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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о поведении Соболева: «Нормальное – достойное его. Не считаю, что он кого-то провоцирует. Если заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, шансы высокие»

Владимир Быстров оценил поведение форварда « Зенита » Александра Соболева . «Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие.

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