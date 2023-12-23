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Горка рухнула вместе с детьми в Хакасии: много пострадавших

Горка рухнула вместе с детьми в Хакасии: много пострадавших

ЧП произошло в Хакасии в посёлке Усть-Абакан. На месте работают экстренные службы.Телеграм-канал "112" сообщает, что в Хакасии восемь детей пострадали при обрушении горки, стоявшей на центральной площади посёлка Усть-Абакан.

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