Мотоциклист без прав разбился на смерть под Новосибирском

Молодой человек врезался в легковушку на трассе, пока машина поворачивала.Трагедией закончилась поездка 24-летнего мотоциклистка по трассе К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" вечером в субботу, 15 июня.
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