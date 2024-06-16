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Мотоциклист без прав разбился на смерть под Новосибирском

Мотоциклист без прав разбился на смерть под Новосибирском

Молодой человек врезался в легковушку на трассе, пока машина поворачивала.Трагедией закончилась поездка 24-летнего мотоциклистка по трассе К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" вечером в субботу, 15 июня.

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Комментарии
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Grandad
Без каких прав - прав разбиться. А &quot;разбиться на смерть&quot; вообще не укладывается в голове. Кто это писал?
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14 час.

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