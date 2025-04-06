Польша предостерегла США от «исторической ошибки» в отношении России

Дональд Трамп рискует совершить «историческую ошибку», если его переговоры о прекращении конфликта на Украине приведут к признанию Вашингтоном новых российских территорий, считает советник польского правительства по вопросам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии