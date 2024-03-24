МЧС РФ выразило соболезнования семьям погибших в теракте в Подмосковье

Специалисты Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России из разных регионов страны 24 марта возложили цветы и почтили память погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» минутой молчания.