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Telegram заблокировали или предъявили претензии в более чем 20 странах

Telegram заблокировали или предъявили претензии в более чем 20 странах

Telegram оказался в центре глобального спора между государствами и цифровыми платформами. Более 20 стран и юрисдикций за последние годы вводили ограничения, частично блокировали работу мессенджера или предъявляли компании претензии из-за содержания, распространяемого через сервис.

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