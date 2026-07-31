Telegram заблокировали или предъявили претензии в более чем 20 странах

Telegram оказался в центре глобального спора между государствами и цифровыми платформами. Более 20 стран и юрисдикций за последние годы вводили ограничения, частично блокировали работу мессенджера или предъявляли компании претензии из-за содержания, распространяемого через сервис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии