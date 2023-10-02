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Российские бойцы взяли в плен две группы военных ВСУ под Артёмовском

Российские бойцы взяли в плен две группы военных ВСУ под Артёмовском

Об этом сообщил российский разведчик. фото: president.gov.ua Под Артёмовском бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группировки мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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