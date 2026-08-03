Примечательные кадры из Краматорска: на видео зафиксирована работа российского оператора FPV-дрона по поиску и поражению транспорта ВСУ.
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Примечательные кадры из Краматорска: на видео зафиксирована работа российского оператора FPV-дрона по поиску и поражению транспорта ВСУ.
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