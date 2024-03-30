Зеленский улыбался, отвечая на вопрос о причастности к теракту в «Крокусе»

Кроме режиму Украины,это никому не надо,а подкупить можно всех(ненормальных)!

E

Eduard

Журналист:"Господин Зеленский,а вы знаете,что в "Крокусе" вашу зеленую маечку нашли"? Зеленский:"А я её аесь весер искал,забыл,что автомат в нее заворачивал.Ой проговорился!"