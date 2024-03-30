Глава киевского режима Владимир Зеленский улыбался, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к террористическому акту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле".
Зеленский улыбался, отвечая на вопрос о причастности к теракту в «Крокусе»
Комментарии
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Eduard
Предводитель каманчей Украинской воензины!
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14 час.
Eduard
Кроме режиму Украины,это никому не надо,а подкупить можно всех(ненормальных)!
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14 час.
E
Eduard
Журналист:"Господин Зеленский,а вы знаете,что в "Крокусе" вашу зеленую маечку нашли"? Зеленский:"А я её аесь весер искал,забыл,что автомат в нее заворачивал.Ой проговорился!"
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14 час.
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