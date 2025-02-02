Тодоренко считает Топалова лучшим отцом: «Я прямо молюсь на него. Таких никогда не видела»

Регина Тодоренко не перстает боготворить отца своих детей Влада Топалова. Именно его забота позволяет Регине чувствовать себя не только матерью, но и женщиной.
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