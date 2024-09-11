Защищавший Малую Локню офицер сообщил, что пять раз прощался с родными

Участвовавший в защите курского села Малая Локня командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов заявил, что натиск врага был настолько силен, что за время блокады он пять раз прощался с родными по смс.
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