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Защищавший Малую Локню офицер сообщил, что пять раз прощался с родными

Защищавший Малую Локню офицер сообщил, что пять раз прощался с родными

Участвовавший в защите курского села Малая Локня командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов заявил, что натиск врага был настолько силен, что за время блокады он пять раз прощался с родными по смс.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
СМСил &quot;все, пока&quot;- а родные переживали. Пять раз его смерть приняли. Понятное дело- на войне, как на войне, убивают. Ну вот только воевать мало, нужно быть ответственным семьянином.
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16 час.

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