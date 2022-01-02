По факту ДТП с автобусом под Рязанью СК возбудил второе уголовное дело

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили следственные органы по факту аварии с участием автобуса в Скопинском районе Рязанской области утром 2 января, сообщили в пресс-службе СУ СКО по региону.
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили следственные органы по факту аварии с участием автобуса в Скопинском районе Рязанской области утром 2 января, сообщили в пресс-службе СУ СКО по региону.
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