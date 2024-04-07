Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

Ничего особенного не происходит. И Россия и все республики СССР свалились вниз с социалистической платформы, объединявшей всех на идеологии братства, взаимопомощи и единства страны на более низкие, Россия на капиталистическую, восточные республики на феодальные. В результате разные платформы объединить не получится, как бы Россия не пытались это сделать. Подачки не объединяют, а враждебность будет разогреваться разными уровнями жизни.

Наталия

И вот такие у нас молодые "новые" граждане России, как этот 14 летний извращенец! Можно легко представить, что из него вырастет. Гнать из России все семейство, лишив нашего гражданства, причем немедленно.Неужели не ясно, что прощая одним все противоправные и аморальные выходки , власть дает повод остальным мигрантам считать, на полном основании, что они у нас неприкасаемые и каждый из них может вытворять все, что пожелает. Если так будет продолжаться, будущее России представляется в мрачных тонах.