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Закон и Порядок

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Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

Недетские игры в больнице: Сын мигранта принудил двух других мальчиков к извращениям

В Москве задержали педофила из Таджикистана Мужчина приставал к 10-летним детям в переходе В Москве задержан гражданин Таджикистана, который домогался двух 10-летних детей  и угрожал им убийством в наземном переходе в Кожуховском проезде, сообщает тг-канал Многонационал.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Ничего особенного не происходит. И Россия и все республики СССР свалились вниз с социалистической платформы, объединявшей всех на идеологии братства, взаимопомощи и единства страны на более низкие, Россия на капиталистическую, восточные республики на феодальные. В результате разные платформы объединить не получится, как бы Россия не пытались это сделать. Подачки не объединяют, а враждебность будет разогреваться разными уровнями жизни.
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16 час.
Наталия
И вот такие у нас молодые &quot;новые&quot; граждане России, как этот 14 летний извращенец! Можно легко представить, что из него вырастет. Гнать из России все семейство, лишив нашего гражданства, причем немедленно.Неужели не ясно, что прощая одним все противоправные и аморальные выходки , власть дает повод остальным  мигрантам считать, на полном основании, что они у нас неприкасаемые и каждый из них может вытворять все, что пожелает.  Если так будет продолжаться,  будущее России представляется в мрачных тонах.
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15 час.
Владимир Дудкин
На Востоке издревле. уважали силу и приклонялись перед богатством, а российская власть для них беззубая с бедными чиновниками - богатые взяток не берут.
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14 час.

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