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Закон и Порядок

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  • Василий Топчий
    Вероятно счета в западных банках. Например Назырбаеву заморозили счета, он летал с США, просил разморозить. После это...Удар и союзники
  • нина сафронова
    🤝В «Ельцин-центре»...
  • Светлана Журавлева
    В крысятник посадить эту потомственную тварь !!!!!В «Ельцин-центре»...

Уничтожал русский лес: экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны осудили на 17 лет

Уничтожал русский лес: экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны осудили на 17 лет

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья, экс-директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, экс-главу КУГИ СПб Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы за хищение леса.

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