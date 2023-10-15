Наземная операция в секторе Газа перенесена на несколько дней из за погоды

The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести «на несколько дней» из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.