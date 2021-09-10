В Азербайджанской Армии проводятся очередные курсы подготовки сверхсрочников действительной военной службы

Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном Центре Азербайджанской Армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном Центре Азербайджанской Армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу, сообщает Armiya.