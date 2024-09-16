Замок Калзин – безумный архитектурный шедевр Шотландии, по которому якобы разгуливают призраки

В Шотландии есть немало замков, которые хоть и сохранились неплохо до наших дней, но не смогут соперничать с необычной красотой старинного Замка Калзин, построенного по заказу клана Кеннеди, обосновавшегося на вершине живописного утеса.
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