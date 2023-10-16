В палате представителей США может пройти голосование о помощи Украине и Израилю

Unsplash/Louis Velazquez Кандидат на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа Джим Джордан готов разрешить провести голосование по вопросу об объединении запросов на выделение дополнительного финансирования Украине и Израилю.
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