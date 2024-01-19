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Сенатор Блэк сулит неудачу кандидатам в президенты, одобряющих траты на войны

Сенатор Блэк сулит неудачу кандидатам в президенты, одобряющих траты на войны

Ричард Блэк, бывший сенатор от штата Виргиния, предупредил, что кандидаты на пост президента США, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, рискуют потерять голоса избирателей на предстоящих выборах.

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