Глава Приднестровья указал на «военные приготовления» Молдавии

Резкий рост военного бюджета Молдавии и развитие сотрудничества с НАТО фактически являются подготовкой к войне, считает глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, 21 октября сообщает РИА Новости.
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