Песков о поездке атлетов на Олимпиаду: это решение каждого спортсмена

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами ответил, должны ли российские спортсмены ехать на летние Олимпийские игры - 2024, которые пройдут в Париже.
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