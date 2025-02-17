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Ростех

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Ростех приобрел 25% компании «Вансел» — разработчика революционных ИИ-решений для диагностики онкологии

Ростех приобрел 25% компании «Вансел» — разработчика революционных ИИ-решений для диагностики онкологии

Фото: OneCell Холдинг «АИС» (входит в Госкорпорацию Ростех) приобрел 25% в уставном капитале компании «Вансел» (OneCell), которая занимается разработкой и внедрением уникальных российских технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также медицинского Hi-End-оборудования.

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