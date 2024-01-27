Байден согласился на самые жесткие реформы в истории США для защиты границы

Американский лидер Джо Байден заявил, что граница США уже очень долго остается «сломанной». Эту ситуацию пора исправить: соглашение Белого дома с сенаторами сделает возможным провести «самый жесткий набор реформ» для защиты границы за всю историю Штатов.
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