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Лоуренс Фрэнк: «Хардена волнует только одно: он хочет выиграть титул для «Клипперс»

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк сказал, что в Лос-Анджелесе заметили тенденцию, когда Джеймс Харден жертвовал своей игрой, чтобы приспособиться к окружающим его звездам, начиная с того времени, когда он был в «Бруклине» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, и заканчивая Джоэлем Эмбиидом в «Филадельфии».

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