Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями ради возможности выезда за границу

На Украине появилась новая схема по выезду мужчин за границу. Украинцы начали заключать фиктивные браки с одинокими женщинами, воспитывающими нескольких детей, или имеющими инвалидность, ради возможности выезда из Украины в какую-нибудь страну.
На Украине появилась новая схема по выезду мужчин за границу. Украинцы начали заключать фиктивные браки с одинокими женщинами, воспитывающими нескольких детей, или имеющими инвалидность, ради возможности выезда из Украины в какую-нибудь страну.
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