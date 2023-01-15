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Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями ради возможности выезда за границу

Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями ради возможности выезда за границу

На Украине появилась новая схема по выезду мужчин за границу. Украинцы начали заключать фиктивные браки с одинокими женщинами, воспитывающими нескольких детей, или имеющими инвалидность, ради возможности выезда из Украины в какую-нибудь страну.

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