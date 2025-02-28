Ефимов: более 30 школ и детских садов построили на севере столицы за пять лет

Свыше 30 объектов школьного и дошкольного образования появилось в Северном административном округе с 2020 года – их построили за счет города и с привлечением инвесторов, сообщил заммэра по вопросам градостроительства и строительной политики, министр правительства Москва Владимир Ефимов.