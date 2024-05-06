Заселить Россию мигрантами - продуманный план британцев: У депутата Матвеева есть доказательства

Берега Карского моря еще не освоены: всех на судно погрузить и вперед..... и пусть изучают географию РОССИИ, а не географию старинных городов РОССИИ

Юрий Белов

*Заселить Россию мигрантами - продуманный план британцев* - НАКОНЕЦ ТО ! ДОЖДАЛИСЬ ! ЭТО ПРОЗВУЧАЛО ! А с самого начала - не ясно было ? ПРОЗВУЧАЛО . А дальше то что ? А дальше нужно : НОВЫХ - НЕ ВПУСКАТЬ СОВСЕМ ! А СТАРЫХ - ЖЁСТКО ПРОВЕРИТЬ НА ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖЛАНСТВА РФ - И ВМЕСТЕ С НЕЛЕГАЛАМИ - ВСЕХ НА ВЫХОД !