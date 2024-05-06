Михаил Матвеев рассказал о существовании западных программ по борьбе с бедностью в среднеазиатских республиках.
Заселить Россию мигрантами - продуманный план британцев: У депутата Матвеева есть доказательства
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай ИВАНОВ
Берега Карского моря еще не освоены: всех на судно погрузить и вперед..... и пусть изучают географию РОССИИ, а не географию старинных городов РОССИИ
Ответить
1 час.
сергей максимов
Каждый мигрант скрытый враг. Это надо знать!
Ответить
1 час.
Юрий Белов
*Заселить Россию мигрантами - продуманный план британцев* - НАКОНЕЦ ТО ! ДОЖДАЛИСЬ ! ЭТО ПРОЗВУЧАЛО ! А с самого начала - не ясно было ? ПРОЗВУЧАЛО . А дальше то что ? А дальше нужно : НОВЫХ - НЕ ВПУСКАТЬ СОВСЕМ ! А СТАРЫХ - ЖЁСТКО ПРОВЕРИТЬ НА ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖЛАНСТВА РФ - И ВМЕСТЕ С НЕЛЕГАЛАМИ - ВСЕХ НА ВЫХОД !
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии