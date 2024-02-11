Global Look Press/Kremlin Pool Граждане США очень мало знают о том, что происходит за пределами их страны, поэтому было очень важно через интервью донести до американцев идеологию президента РФ Владимира Путина.
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