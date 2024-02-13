Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас Голден Найтс»

«Миннесота Уайлд» на выезде переиграла «Вегас Голден Найтс«. Ранним утром 13 февраля в Пэрадайзе (штат Невада, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд».
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