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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 629 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 629 беспилотников ВСУ над регионами России

За ночь средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 629 украинских беспилотников. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ.

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