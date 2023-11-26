Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму

Господи, что мы там опять строим, какой тоннель, зачем он нужен, кто по нему будет . передвигаться, а главное - в каком направлении? Нет, если там большой такой тоннель, в который войдут бронированные боевые машины на гусеничном ходу и двинутся в сторону запада - может идея и неплохая.