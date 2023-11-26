Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    Не осилил статью. Слишком умная.Антишаббатное. Од...
  • Анжелика Королева
    И время, и силы, и средства, которых у них нетНаши обесточили К...
  • Lora Некрасова
    Вот навязались на нашу голову советчики-аналитики, вообразившие себя израильскими пророками в нашем отечестве. По их ...Кедми хочет верну...

Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму

Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму

Господи, что мы там опять строим, какой тоннель, зачем он нужен, кто по нему будет . передвигаться, а главное - в каком направлении? Нет, если там большой такой тоннель, в который войдут бронированные боевые машины на гусеничном ходу и двинутся в сторону запада - может идея и неплохая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх