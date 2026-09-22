Верните армии лейтенантов! Стараниями безголовых "реформаторов" в многолетней разрухе оказалась почти вся система военного образования

Свободная Пресса 13 сентября Челябинск вместе со всей остальной Россией в очередной раз отметил День танкиста.
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