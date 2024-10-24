Гельмут Марко: «Менеджер Пиастри настойчиво стремится к переговорам с «Ред Булл»

«Ред Булл» заинтересован в переходе Оскара Пиастри из «Макларена», утверждает F1-Insider. План состоит в том, чтобы австралиец стал напарником Макса Ферстаппена в 2026 году или заменил чемпиона, если тот уйдет в «Мерседес» или «Астон Мартин».