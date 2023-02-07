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ЮНЕСКО привлечет своих экспертов для оценки повреждений объектов наследия в Турции и Сирии

ЮНЕСКО привлечет своих экспертов для оценки повреждений объектов наследия в Турции и Сирии

Эксперты ЮНЕСКО проведут оценку ущерба, полученного исторической крепостью Газиантепа в Турции и цитаделью Алеппо в Сирии после сильного землетрясения.

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