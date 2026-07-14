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Живая Кубань

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На Кубани дедушка вырвал двухмесячного внука из рук обезумевшей матери: она пыталась убить ребенка

На Кубани дедушка вырвал двухмесячного внука из рук обезумевшей матери: она пыталась убить ребенка

На Кубани дедушка вырвал двухмесячного внука из рук обезумевшей матери: она пыталась убить ребенкаКурганинский районный суд рассмотрел дело женщины, обвиняемой в покушении на убийство своего двухмесячного сына.

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