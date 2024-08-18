РИАН: ВС РФ ликвидировали 16 штурмовиков ВСУ у Кремяного в Курской области

Российским военнослужащим удалось ликвидировать целую группу из 16 солдат штурмбата 115-й механизированной бригады вооруженных сил Украины неподалеку от села Кремяное Курской области, сообщает РИА Новости.
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