Володин предупредил Зеленского об ответственности за судьбу Медведчука

globallookpress/Yevgeny Philippov Если с арестованным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком что-либо случится, то ответ за это будет нести напрямую президент Украины Владимир Зеленский.
globallookpress/Yevgeny Philippov Если с арестованным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком что-либо случится, то ответ за это будет нести напрямую президент Украины Владимир Зеленский.
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