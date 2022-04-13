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Володин предупредил Зеленского об ответственности за судьбу Медведчука

Володин предупредил Зеленского об ответственности за судьбу Медведчука

globallookpress/Yevgeny Philippov Если с арестованным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком что-либо случится, то ответ за это будет нести напрямую президент Украины Владимир Зеленский.

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