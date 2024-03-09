Эрадж Боев: «В предвыборных программах кандидаты допускают элементы популизма»

«В рамках текущей избирательной кампании для всех претендентов на пост Президента России, кроме действующего главы государства, важной задачей является обеспечить собственную узнаваемость и создать основы для формирования своего политического имиджа в постэлекторальный период, — сказал к.
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