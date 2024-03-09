Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такие «волонтёры»? Кто такой «онлайн-акции»? Нагло влезший к нам «онлайн», Оксфордский словарь опреде...Волонтеры Победы ...
  • Вячеслав Денисов
    Очевидно, высерок богатенького буратинки  или высокопоставленного чиновника. Этой сраной елите сейчас позволено безна...Бастрыкин заинтер...
  • Нина Попова
    Не могли они купить землю, пока не были гражданами России.Переселенцы из Ге...

Эрадж Боев: «В предвыборных программах кандидаты допускают элементы популизма»

Эрадж Боев: «В предвыборных программах кандидаты допускают элементы популизма»

«В рамках текущей избирательной кампании для всех претендентов на пост Президента России, кроме действующего главы государства, важной задачей является обеспечить собственную узнаваемость и создать основы для формирования своего политического имиджа в постэлекторальный период, — сказал к.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх